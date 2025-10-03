Finale, Gatto assessore a sport e volontariato

Fino a qualche anno fa il 1° ottobre i ‘remigini’ tornavano a scuola. Quest’anno il 1° ottobre ha siglato un nuovo ‘rimpastino’ nella giunta del Comune di Finale, guidata dal sindaco Claudio Poletti. Già qualche giorno fa l’assessore Anna Baldini aveva annunciato le sue dimissioni, legate alla sua nomina a segretaria dei circoli Pd di Finale e Massa Finalese, ora riuniti. "Non mi dimetto per differenze di pensiero o per problemi interni o esterni, ma per una scelta personale – ha scritto Anna Baldini –. Ora è arrivato per me il momento di dedicarmi alla politica ‘pura’ e al percorso verso le amministrative 2027, facendo quanto mi sono prefissata nel momento in cui ho accettato la segreteria di circolo: portare avanti un progetto unitario, che prosegua nel solco di questi anni di governo per migliorare il presente di Finale Emilia e proiettarlo in un futuro concreto".

Con mercoledì dunque le dimissioni sono diventate effettive e il sindaco Poletti ha nominato il nuovo assessore Fiorenzo Gatto: si occuperà di sport, associazionismo, volontariato, servizi informatici e digitalizzazione. Il sindaco ha anche ridistribuito altre deleghe: Patrizia Melara assumerà anche la delega alle pari opportunità, Christian Feloni quelle ai gemellaggi e alle politiche giovanili, mentre il vicesindaco Michele Gulinelli si farà carico di comunicazione, partecipazione attiva e spazio pubblico bene comune. Diplomato in Agraria e laureato in Letterature e lingue straniere, Fioreno Gatto svolge l’attività di consulente finanziario: alla meta degli anni ‘80 è stato anche un protagonista dello sport, giocando con il Finale Fc in serie D e in altre squadre e categorie dilettantistiche, quindi è stato tra i fondatori dello Junior Finale, rivestendo incarichi tecnico-dirigenziali fino al 2019.

Quello attuale è un nuovo rimpasto nella giunta Poletti. Nel luglio dello scorso anno aveva lasciato l’assessore alla cultura Elisa Cavallini che in una lettera si era detta "scontenta e insoddisfatta della direzione che questa amministrazione stava prendendo: ormai da diversi mesi avevo esternato la mia insofferenza a dimostrazione del fatto che i nostri punti di vista erano sempre più divergenti". Le era subentrato Christian Feloni. Fra pochi giorni scoccheranno i quattro anni della giunta Poletti: il sindaco infatti venne eletto al ballottaggio alla metà di ottobre del 2021. Ma avrà qualche mese di lavoro in più. Con una circolare dello scorso dicembre, il Ministero dell’Interno ha infatti disposto che i Comuni andati al voto nella seconda metà del 2021 rieleggeranno i propri organi nella primavera del 2027.

Stefano Marchetti