Finale, il Comune a corto di fondi. E scatta l’aumento dell’Imu

Per il 2024 l’amministrazione comunale di Finale ha deciso di aumentare l’Imu su fabbricati di categoria D e sulle seconde case, prevedendo così circa 600mila euro di nuove entrate. Lo ha confermato il sindaco Claudio Poletti, dialogando con Roberto Mantovani durante una diretta Facebook: i trasferimenti dallo Stato si sono ridotti già quest’anno e verranno ulteriormente diminuiti – ha spiegato il sindaco –, ma il Comune ha bisogno di fondi, sia per investirli sui servizi della cittadina, sia per affrontare l’aumento delle nuove povertà. Per quanto riguarda il cantiere tuttora bloccato di piazza Garibaldi, Poletti ha confermato che – come già abbiamo scritto – si è insediato il collegio consultivo tecnico che dovrà dirimere le controversie con l’impresa appaltatrice. "Ma, mentre gli esperti affronteranno le varie questioni, ho chiesto alla ditta che si riprendano i lavori, subito dopo le festività", ha detto. Secondo il programma iniziale, la piazza avrebbe dovuto essere ultimata proprio ieri, ma la realtà è ben diversa: sembra di capire che, se la ‘mediazione’ del collegio tecnico non avrà esito, il Comune sia intenzionato ad adire le vie legali. Nel frattempo, sebbene se ne parli da due anni, ancora non si sono individuate nuove aree di parcheggio a servizio del centro: Poletti ribadisce di avere almeno tre ipotesi, fra cui la possibilità di demolire il fabbricato dell’ex scuola media Frassoni per ricavarne posti auto.

In questi giorni si è avviato il cantiere per il ripristino del ponte vecchio. Con circa 350mila euro di fondi, il manufatto verrà rafforzato con nuove traverse e la cinturazione dei piloni: a lavori ultimati ("Si spera nella tarda primavera", dice Poletti) sarà a senso unico alternato. "Certo, sarebbe stato meglio realizzare un ponte nuovo, come in Comuni vicini, ma il nostro ponte vecchio non era censito fra i beni danneggiati dal sisma e non avremmo avuto a disposizione le ingenti risorse necessarie", ha sottolineato il sindaco. Verso la fine della primavera – ha detto ancora Poletti – si prevede di poter mettere a gara i lavori per la ricostruzione del Palazzo Comunale: il progetto esecutivo è stato già presentato in Regione per la necessaria validazione.

