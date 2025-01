Finale, investimenti per 15 milioni: "E si è ridotto il debito del Comune"

Guarda ormai alla prossima scadenza elettorale del 2027 il bilancio del Comune di Finale Emilia che si è dato per quest’anno obiettivi ambiziosi specialmente riguardo al completamento della ricostruzione. "Pur nei limiti delle risorse a disposizione – è il commento del sindaco Claudio Poletti all’indomani della approvazione a fine dicembre del bilancio di previsione 2025 e del Documento unico di programmazione (DUP) 2025-2027 – abbiamo voluto fare scelte ben precise dal punto di vista politico per caratterizzare questo bilancio di previsione, dando priorità al sociale e all’istruzione". Con risorse correnti ridotte (i trasferimenti dallo Stato sono passati da 2.264.000 euro del 2021 a 1.488.000 del 2024) le spese in conto capitale previste nel bilancio 2025 sono quantificate in 6.081.000 di euro e certificano i fondi ulteriormente stanziati per la realizzazione delle opere pubbliche e altri investimenti che hanno priorità per il 2025. La mole degli investimenti nel triennio, tuttavia arriverà a 15 milioni di euro, cui si potrebbero aggiungere opere, extra ricostruzione da sisma, che necessitano di interventi urgenti mai affrontati negli anni precedenti, grazie alla riduzione del debito al 31 dicembre 2024 pari a 10,447 milioni di euro (era 15,396 milioni di euro al 31 dicembre 2021). "In sostanza – spiega l’assessora al bilancio, Maria Teresa Benotti – l’importo complessivo degli interventi in conto capitale e gli altri investimenti previsti nel documento di aggiornamento al DUP è quantificabile in oltre 15 milioni di euro: 8.244.000 euro per il Municipio, 4.254.000 euro per il Teatro sociale, 353.000 euro per la Casa del custode del Teatro, 950mila euro per la Torre dei modenesi, 330mila per il Cimitero di Finale, 300mila euro per il Cimitero di Massa e 1.004.000 euro per l’ex Bocciofila di Finale Emilia. Infine, da inizio mandato sono stati rimborsati – per capitale e interessi – circa 5,2 milioni di euro di rate di mutui e 2,5 milioni di euro di ripristino rimborsi assicurativi post sisma, colmando il gap preesistente". A fronte di 13.400.000 euro di entrate correnti (al netto dei rimborsi grandine a favore di privati e imprese) il 27 per cento della spesa è destinata ai servizi sociali e all’istruzione (sostegno alla disabilità, nidi, mense, trasporti scolastici eccetera). "Ma sappiamo già – aggiunge Poletti – che dovremo rifinanziare l’istruzione ed il servizio di supporto all’handicap per i ragazzi anche con altre risorse, così come la cultura, lo sport, il verde pubblico e le manutenzioni degli edifici e delle strade, alle quali è già comunque destinato il 14 % delle entrate correnti".

Alberto Greco