Finale, l’omaggio alla regina Mary. In Duomo una copia della corona: "Mesi di lavoro per realizzarla"

"Quando mi hanno proposto di realizzare una copia della corona di Mary of Modena, ho detto subito sì, con entusiasmo. Forse sono stata un po’ incosciente: è stato un lavoro enorme", sorride Lucia Vicenzi, l’artigiana finalese che – analizzando foto e disegni del sontuoso copricapo – è riuscita a dare vita all’affascinante manufatto esposto da sabato pomeriggio in Duomo a Finale, in occasione della festa della Beata Vergine delle Grazie. Mary of Modena, ovvero Maria Beatrice d’Este, cattolica professante, figlia di Alfonso IV d’Este e Laura Martinozzi, fu l’unica modenese ad assurgere al trono d’Inghilterra, come consorte di Giacomo II Stuart: regnò solo pochi anni, dal 1684 al 1688, quando la ‘gloriosa rivoluzione’ la costrinse ad andare in esilio in Francia, dove morì. Grazie al progetto ideato da Laura Rebuzzi e Laura Corallo, la copia della corona della regina modenese – benedetta al santuario di Fiorano la scorsa primavera – sta viaggiando per i luoghi cari agli Estensi, e fino al 30 settembre resterà esposta nel ritrovato Duomo di Finale, dove la potranno scoprire anche i ragazzi delle scuole. Poi verrà portata anche a Este (Padova), al Gabinetto di lettura che è la più antica istituzione culturale estense. "Questa creazione mi ha richiesto diversi mesi – racconta Lucia Vicenzi, specializzata nel settore moda –. Ero abituata a lavorare i tessuti, ma qui ho dovuto anche modellare i metalli e interpretare le misure dell’originale. Su internet ho trovato le lamine d’ottone per la struttura, a Firenze le pietre da incastonare, e poi decine e decine di perle, e il decoro in pelliccia. Questo oggetto è come un tramite con la storia". E anche con la storia estense finalese che è stata rievocata dal sindaco Claudio Poletti e da Denise Toselli di Alma Finalis. Nel simbolo della corona – ha sottolineato Gabriele Imperato, esperto di cerimoniale – si uniscono l’aspetto culturale e umano del segno di potere, ma anche quello spirituale e religioso, pensando al grande Re che fu Cristo.

In Duomo a Finale il parroco don Daniele Bernabei ha scelto di esporre la corona accanto a un dipinto (usualmente custodito in canonica) che ritrae le Beate Beatrice I e Beatrice II d’Este che vissero nel Duecento.

"La storia di Mary of Modena interroga tutti noi – ha detto don Daniele –. La sua è una testimonianza di profonda coerenza. Quando la misero davanti a un bivio, abiurare la fede o andare in esilio, lei scelse di rimanere fedele al suo credo. Anche noi dovremmo chiederci quanta coerenza c’è fra il nostro cuore e la nostra vita".

Stefano Marchetti