Finale Emilia (Modena), 1 ottobre 2019 - Dramma in via Buozzi a Massa Finalese. Un anziano di 96 anni ha tentato di uccidere la moglie - malata di demenza senile - a coltellate. Secondo le prime indiscrezioni, il pensionato non sopportava di vedere la moglie allettatata e l’avrebbe ferita alla gola in un momento di disperazione.

In casa c’era anche la badante, che si trovava al piano superiore e ha fermato l’anziano prima che rivolgesse la lama contro se stesso. Sul posto 118 e carabinieri: la donna, 86 anni, è gravissima ed è stata portata all’ospedale con l’elisoccorso. L’uomo ha confessato e sarà arrestato. Sarà comunque portato in un luogo di cura.



Notizia in aggiornamento