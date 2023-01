Finale ospita Piera Levi Montalcini

Piera Levi Montalcini, nipote dell’indimenticabile scienziata ed erede del suo insegnamento ideale e intellettuale, sarà ospite lunedì 23 gennaio a Finale, nell’ambito delle iniziative per la Giornata della memoria, a cura dell’associazione Alma Finalis, in collaborazione con il Comune e varie associazioni. La dottoressa Levi Montalcini, presidente dell’associazione intitolata al premio Nobel che ha sviluppato un programma di sostegno educativo ai giovani, nella mattinata di lunedì incontrerà gli studenti all’aula magna dell’Itas Calvi, poi in serata, al Nuovo Cinema Corso, parteciperà a una conversazione dedicata al ricordo della zia che fu tra i sostenitori del restauro del cimitero ebraico finalese.

Proprio il piccolo cimitero ebraico finalese sarà aperto martedì 24, venerdì 27 e domenica 29 dalle 9 alle 17: sono in programma visite guidate che il 24 gennaio saranno tenute dagli studenti del liceo Morandi, il 27 da quelli dell’Itas Calvi e domenica 29 saranno a cura degli esperti volontari di Alma Finalis (Per le prenotazioni, 3534258898 o [email protected]). Sabato 28 alle 20.30, inoltre, presso l’aula magna della scuola Frassoni, sarà presentato il recital "Nell’inferno di Dachau", basato sulle testimonianze di Giulio Baraldini, finalese, che fu deportato nei campi di sterminio: le sue parole ‘rivivranno’ grazie a Emanuela Sgarbi e Maria Pia Garutti del Tentativo Gruppo Teatro, con l’accompagnamento musicale di Francesco Boni. Le celebrazioni sono dedicate in particolare a Maria Pia Balboni, stimata storica scomparsa 3 settimane fa.

