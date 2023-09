Finale, paura per un rogo alla centrale Enel

Un pauroso incendio è scoppiato nella serata di lunedì nella zona dell’ex Zuccherificio, a Finale Emilia, all’interno della centrale a biomasse dell’Enel Green Power. I cittadini nelle vicinanze sono stati i primi ad accorgersi diquanto stava accadendo: in molti si sono subito accorti del forte odore acre che si stava diffondendo nell’aria ed hanno avvisato immediatamente i pompieri. I vigili del fuoco si sono recati sul posto con più squadre e hanno lavorato ininterrottamente tutta la giornata di ieri. I pompieri di Finale Emilia e Mirandola anche ieri sera erano sul posto per cercare di spegnere le fiamme, che hanno avvolto all’improvviso un cumulo di mais e sorbo. Non è chiaro da dove si sia originato il rogo ma non si esclude che le fiamme possano essere state provocate da un fulmine. Gli accertamenti sulla dinamica dell’incendio sono comunque in corso. Il timore, ieri, era che il rogo si propagasse anche ai vicini cumuli: per questo motivo l’area è stata posta in sicurezza e controllata nel corso dell’intera giornata. Non è il primo incendio che si sviluppa all’interno della centrale. Solo nel 2017 si erano registrati due incendi a distanza di un mese l’uno dall’altro e uno, un terzo, non molto tempo prima. Due anni fa, inoltre, si era visto necessario l’intervento dei pompieri per l’ennesimo incendio sviluppatosi in via Ceresa. A finire in cenere, ancora una volta, un cumulo di balle destinate a biomassa. Fortunatamente nei diversi roghi non si sono mai registrati feriti o comunque situazioni di potenziale pericolo per la cittadinanza. Probabilmente i lavori di spegnimento dei focolai saranno ultimati entro la giornata di oggi ma il rogo ha sicuramente richiesto un lavoro importante da parte delle squadre dei vigili del fuoco che si sono date il cambio per oltre 24 ore. Saranno effettuati ora i dovuti sopralluoghi e accertamenti, da parte dei tecnici incaricati, per stabilire in che modo le fiamme siano riuscite ad originarsi per l’ennesima volta

v. r.