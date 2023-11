Finale piange Alessandro Ebiesuwa

A Finale tanti ricorderanno il suo sorriso e il suo modo gentile di fare. La partecipazione ieri al funerale di Alessandro "Ebi" Collins Olawole Ebiesuwa è stata la testimonianza di quanto questo giovane ventiseienne fosse amato ed apprezzato. Di origine nigeriana, era stato cresciuto a Finale dagli zii di adozione, Carla e Sergio, partecipando attivamente alla vita della città. Aveva militato per diversi anni nella formazione di calcio Junior Finale ed era stato protagonista anche di alcune edizioni di Finalestense. Dopo l’università e il conseguimento della laurea in Giurisprudenza, mantenendosi gli studi col lavoro, aveva voluto tornare in Nigeria, a Lagos, dove ha trovato la morte in un incidente stradale a seguito di uno scontro con un camion.