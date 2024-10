Finale, posata l’ultima pietra in piazza. Conto alla rovescia per la riapertura

Solitamente si celebra la posa della prima pietra di un palazzo, di un monumento, di una nuova strada o di un ospedale. Invece a Finale ieri pomeriggio si è festeggiata la posa... dell’ultima pietra, ovvero dell’ultimo cubetto di porfido della pavimentazione di piazza Garibaldi. Martelletto alla mano, il sindaco Claudio Poletti, affiancato da Alberto Villotti, titolare della "Arredo Urbano" di Trento, ha collocato l’ultimo tassello, quasi il pezzetto definitivo di un puzzle che a lungo è sembrato molto difficile da risolvere e negli ultimi mesi ha visto una netta accelerazione.

Il tormentato cantiere di piazza Garibaldi, insomma, inizia a vedere il traguardo. "A Natale saremo pronti", aveva annunciato Villotti già lo scorso ferragosto, e tutto lascia pensare che verrà mantenuta la promessa. Anzi, il Comune – come ha annunciato ai commercianti – intende riaprire la piazza già il 7 dicembre, in occasione della tradizionale Festa della sfogliata. Tutta la parte centrale della piazza ora risulta pavimentata in porfido e sono state realizzate anche le 32 aiuole rotonde che accoglieranno altrettante piante (che arriveranno già lunedì prossimo). "Abbiamo già definito anche il modello delle 7 panchine che verranno installate", aggiunge Villotti: saranno in acciaio verniciato a polvere.

Come si sa, i lavori in piazza Garibaldi, iniziati nel marzo 2022, hanno incontrato notevoli difficoltà e blocchi, finché il Comune, la scorsa primavera, ha deciso di revocare il contratto alla ditta appaltatrice, rivolgendosi a un’altra impresa, che in poco più di 4 mesi (dal 4 giugno, pausa estiva compresa) è riuscita a fare quasi un miracolo. "Abbiamo semplicemente dimostrato che ci si poteva riuscire", dice Villotti. Certo, la sistemazione della piazza non è ancora ultimata e serviranno ancora altre settimane per il completamento delle opere. Per esempio, dovrà essere realizzato il tratto mancante (in cemento architettonico) del ‘listone’ che corre parallelo al cosiddetto ‘marciapiede della rana’ e si dovrà anche pavimentare il largo Agnini, snodo fra piazza Garibaldi, via Sauro e l’imbocco di piazza Verdi. Ma sicuramente, rispetto alla scorsa primavera, quando c’erano solo polvere ed erbacce in un cantiere ormai abbandonato, la piazza oggi offre un aspetto totalmente diverso. E – nonostante il cantiere sia ancora in corso – i finalesi hanno già ricominciato a riappropriarsene, passeggiando nelle aree riaperte con la curiosità di scoprire tutto quello che c’è di nuovo. "È bello vedere che la piazza stia riprendendo forma e stia riconquistando la gente", osserva il vicesindaco Michele Gulinelli, presente ieri alla posa dell’ultima pietra con la Giunta al completo. E con molti ‘umarell’ a fare da contorno.

Stefano Marchetti