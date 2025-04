Finale, principio d’incendio nella discarica

Incendio ieri mattina intorno alle 11 alla discarica Feronia di Finale Emilia. Una colonna di fumo nero, visibile a diversi chilometri di distanza, si è levata nel cielo. A prendere fuoco è stato un telo che copriva i rifiuti. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di San Felice e Finale Emilia. Hera, che gestisce l’impianto tramite Feronia, fa sapere che si è trattato di un piccolo incendio che ha riguardato rifiuti non pericolosi. Le fiamme sono state circoscritte, attivate tutte le procedure di sicurezza e non si sono riscontrati problemi ambientali. "L’incendio che si è sviluppato all’interno della discarica, fa emergere per l’ennesima volta la pericolosità dell’impianto - dichiara l’Osservatorio civico ‘Ora tocca a noi’ -. Siamo spettatori di un disastro annunciato. Le autorità tranquillizzano: non sono credibili. Non sappiamo l’origine delle fiamme. Il rogo è la dimostrazione che l’impianto non dovrebbe essere lì, in una zona esondabile, alluvionale a elevata criticità idraulica e a rischio sismico".

Intanto oggi, in Tribunale a Modena, parte l’udienza del nuovo procedimento scaturito da un esposto, che vede imputati dirigenti di Arpae e Feronia, accusati di inerzia, nonostante le ripetute segnalazioni di inquinamento ambientale causate della discarica.

Angiolina Gozzi