Finale, riapertura della piscina: "Percorso lungo"

Il sindaco Claudio Poletti interviene a proposito della piscina comunale coperta per fare luce sui tempi dell’intervento di ripristino e di riapertura dell’impianto. "Dopo il crollo del controsoffitto la scorsa estate – spiega il sindaco – avevamo di fronte due strade: la prima, ripristinare il controsoffitto nel minor tempo possibile e riaprire la piscina, con il rischio di doverla richiudere dopo poco tempo; la seconda era quella di affrontare un percorso più lungo e oneroso di riqualificazione, in grado di assicurare alla piscina stabilità ed efficienza per un certo numero di anni, intervenendo non solo sulla controsoffittatura, ma anche sull’impianto elettrico, su quello idraulico e sul sistema di filtraggio. Abbiamo scelto quest’ultima strada". Nelle scorse settimane l’amministrazione comunale ha affidato a un professionista l’incarico per la progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva dell’intervento di riqualificazione della piscina comunale coperta. "Dalle prime analisi del progettista incaricato – aggiunge Poletti – sta emergendo una complessità e una mole di lavori da svolgere molto importante. Entro la primavera avremo il quadro economico dell’intervento complessivo di ristrutturazione della piscina che ci consentirà di procedere, durante l’autunno, all’appalto per l’affidamento dei lavori. Faremo in prima battuta le opere che permetteranno la riapertura dell’impianto e poi proseguiremo con quelle che non incidono direttamente con il funzionamento della struttura. L’intervento dovrà essere risolutivo e dovrà rendere l’impianto efficiente anche dal punto di vista energetico".