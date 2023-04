Finale, ritornano alla ’vita’ i nomi dei caduti in guerra

Acquarini Antonio, Barbieri Amedeo, Bellodi Giovanni... I loro nomi ormai erano scomparsi, cancellati dal vento, dalle intemperie, dal tempo. Sono circa 300 i "Caduti per la Patria" inscritti e incisi nelle due grandi lapidi in marmo all’ingresso del cimitero di Finale: dalle Guerre dell’Indipendenza fino alla Prima Guerra Mondiale e all’avvento del fascismo, tutti finalesi che hanno dato la vita per un ideale, per una nazione. Ma quei nomi non si leggevano più. "Erano ragazzi partiti dalle loro case, dai loro affetti, dai loro progetti, che non hanno più fatto ritorno. C’è chi non è mai più stato trovato, disperso sul fronte di battaglia", dice Raffaele Diegoli, esperto restauratore finalese impegnato sul patrimonio monumentale, che nell’arco di alcuni mesi si è applicato alla manutenzione delle due lapidi, recuperando – uno a uno – tutti i nomi e cognomi dei Caduti. Lavorando con pazienza, con dedizione e con accuratezza, Diegoli (che opera anche regolarmente al Cimitero delle Porte Sante di Firenze) ha dapprima effettuato una pulitura superficiale che ha rimosso l’annerimento ambientale e l’ossidazione delle cere protettive originarie, poi ha ripassato in punta di pennello ogni lettera, ogni iscrizione: iniziato a febbraio dell’anno scorso e concluso nei giorni scorsi, il lavoro di manutenzione è stato sostenuto dall’associazione R6J6.

Non è stata una semplice opera di manutenzione. Per Raffaele Diegoli questo impegno ha significato recuperare un pezzo della nostra storia. "Ho ripensato spesso a tutti questi giovani che hanno sofferto e dato la vita – annota –. C’è chi è morto in battaglia, chi è tornato a casa con una salute così compromessa da non avere avuto scampo. Mi è tornato in mente il mio prozio Zenone Diegoli, che in quei momenti terribili al fronte ha cercato di scrivere incredulo l’orrore che stava vivendo: alla famiglia, dopo la sua morte, sono state recapitate le sue testimonianze". Diegoli spiega che, in base a ricerche, si è scoperto che "l’inchiostro utilizzato in origine negli incavi delle lettere incise era di colore rosso, il colore del sangue, il colore che contraddistingue i martiri. Ed è lo stesso pigmento che ho riproposto". Alla fine di questo lavoro, il restauratore ammette che "è stato un’emozione profonda. Ogni pennellata – aggiunge Diegoli – è un respiro, il respiro di questi ragazzi che, almeno simbolicamente, sono ritornati alla vita".

