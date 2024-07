Finale ritrova il suo storico treno: "Ora diventerà un ristorante"

C’era una volta un trenino che ogni giorno partiva da Finale e sferragliando arrivava fino a Modena. Serviva ai pendolari, serviva agli studenti, serviva a quanti dalla Bassa dovevano raggiungere la città: la linea ferroviaria era stata inaugurata nell’aprile 1884 e per ottant’anni è rimasta in servizio. L’ultima corsa del treno da Finale fu il 6 settembre 1964, e la vecchia stazione rimase in piedi sino alla fine degli anni ‘80, messa a dura prova anche dalle pesanti nevicate, quando poi si decise di demolirla per costruire il nuovo terminal. Fra pochi giorni, tuttavia, Finale ritroverà il ‘suo’ treno: non sarà un treno viaggiante (di cui ci sarebbe tanto bisogno) ma un suo ricordo capace di far nascere nuova vita. Accanto alla nuova stazione, oggi sede della Banda Rulli Frulli e di tutte le sue attività solidali, verrà infatti collocata un’antica carrozza ferroviaria che – appositamente restaurata – diventerà un punto d’incontro, un piccolo bar ristorante, un luogo aperto. "È un’idea sbocciata proprio perché volevamo ritrovare un ‘segno’ del passato di questo luogo", spiega Federico Alberghini, direttore dei Rulli Frulli.

La carrozza – risalente al 1932 – si trova attualmente a Rubiera. "L’abbiamo acquistata grazie ai fondi raccolti dall’associazione Playa d’en Fossa di Concordia che ci ha aiutato a realizzare questo sogno – aggiunge Alberghini –. La ditta Baraldi la trasporterà qui a Finale a metà luglio, e le autogru della ditta Bega permetteranno di collocarla". Il vagone infatti poggerà su una piattaforma di cemento accanto alla stazione autocorriere, con binari e traversine in legno. La carrozza ha circa 60 posti con i classici sedili in legno: durante l’estate i volontari si metteranno all’opera per sistemarne l’interno e renderlo adatto e accogliente. "Contiamo di essere pronti proprio per il 6 settembre, a 60 anni dall’ultima corsa del treno da Finale – sottolinea il direttore dei Rulli Frulli –. In quel weekend faremo festa per inaugurare ufficialmente il nostro ‘Binario Zero’, con tante sorprese". L’attività di bar ristorante verrà seguita dai ragazzi che già si occupano della Stazione Rulli Frulli e di Rulli Food, gli stessi che nelle scorse settimane (insieme ad altri gruppi di volontariato sociale) hanno anche portato le specialità finalesi alle Nazioni Unite. Per i giovani questo treno "che sta fermo" sarà un luogo curioso da scoprire, e per chi ha già i capelli bianchi rappresenterà una pagina di memoria e di nostalgia.

Stefano Marchetti