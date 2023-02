Finale, ruba le offerte in canonica: ladro filmato

Ladro in canonica a Massa Finalese ruba il portafogli del parroco e assalta la cassaforte colpendola con un tombino in ghisa da venti chili. E’ quanto successo sabato pomeriggio. Il parroco don Carlo Beaulieu, primo ad accorgersi del furto, spiega i dettagli dell’indesiderata intrusione: "Sabato pomeriggio sono uscito dalla canonica per l’incontro con i chierichetti, il ritiro spirituale e la messa delle 18, sono uscito alle 16,30 e tornato poco dopo le 19. La porta del garage era stranamente aperta. Poi, rientrando in casa, ho notato che mancava il videoregistratore collegato alle telecamere e i fili erano recisi. Affacciandomi dalla porta del mio studio, insolitamente spalancata, mi sono accorto che il portafoglio appoggiato sulla scrivania, contenente varie consistenti offerte ricevute il giorno prima, era sparito. Preoccupato, sono andato nella stanza con la cassaforte in cui custodiamo le offerte della messa. Lì ho scoperto che con attrezzi rinvenuti nel mio studio e servendosi del tombino sollevato dal pozzetto, posizionato sul marciapiede nel retro della casa, hanno cercato di sfondare il forziere fortunatamente senza riuscirci. Ho comunque trovato le varie porte della canonica aperte scoprendo tutto a soqquadro, i contenitori e cassetti rovesciati alla ricerca di contanti. Poi ho recuperato il mio portafogli privo dei soldi – poco meno di un migliaio d’euro – ma con ancora i miei documenti e le carte di credito. Ho chiamato il diacono e i carabinieri di Finale Emilia che, bravissimi, sono arrivati subito facendo un minuzioso sopralluogo. Per fortuna – aggiunge il don – le telecamere hanno registrato una figura che si vede nettamente affacciarsi, nei pressi della porta d’ingresso, a volto scoperto e abbastanza riconoscibile.

Anche dalle immagini registrate sul retro abbiamo visto una persona entrare, presumibilmente le stessa ma non sono sicuro. Secondo me quando sono rientrato era ancora dentro la struttura e fuggendo ha dimenticato il registratore (trovato con i fili tagliati vicino all’ingresso della cucina, ndr) con le immagini ritratte prima della manomissione. L’immagine abbastanza nitida del ladro è al vaglio dei carabinieri insieme alla descrizione, fatta da una parrocchiana, circa una persona che, verso le 18, chiedeva della mia presenza in canonica venendo informata che stavo celebrando la santa messa". Flavio Viani