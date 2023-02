"Finale, stop discarica e via alla bonifica"

Ieri mattina a Finale Emilia si è svolta la manifestazione "Giù le mani dalla nostra terra", organizzata dall’Osservatorio civico e dalle associazioni cittadine con il sostegno dell’amministrazione comunale, per dire "No" all’ampliamento della discarica e denunciare la speculazionesui rifiuti. Il corteo animato dalle voci di oltre duecento manifestanti ("Vogliono fare di Finale il paese del pattume", "Difendiamo la salute dei nostri figli"), ha attraversato la città per ritrovarsi al Maf col saluto del "giro dei trattori", una parata di settanta trattori che ha girato attorno alla rotonda di viale della Rinascita in rappresentanza degli agricoltori finalesi colpiti dall’inquinamento ambientale. "Chiediamo uniti alla Regione di ritirare l’autorizzazione per la realizzazione della nuova discarica ampliata a Finale Emilia e chiediamo al Consiglio comunale di ascoltare i cittadini. La discarica non risponde ai bisogni del territorio ma porta a Finale 1.200.000 tonnellate di rifiuti industriali provenienti da tutta Italia rendendo inutile la raccolta differenziata", ha affermato Stefano Lugli dell’Osservatorio civico, seguito da Monica Cotti che ha sottolineato lo stato di abbandono della città. "Chiediamo l’immediata bonifica dei siti inquinati", ha aggiunto quest’ultima, "basta divisioni politiche, i cittadini sono allo stremo".

Il sindaco Claudio Poletti ha affermato di essersi impegnato personalmente. "Mi assumo la responsabilità politica e legale di questa battaglia e chiederò analisi aggiornate dei livelli di sostanze tossiche per verificarne la provenienza. Intanto, siamo riusciti a inserire nella pianificazione regionale una clausola che blocca l’attivazione della discarica fino alla fine del procedimento penale in corso e abbiamo l’approvazione del consiglio dell’Unione Comuni Modenesi Area Nord, perciò questa è diventata una battaglia di tutta la Bassa".

Rossella Famiglietti