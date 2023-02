Finale, successo per il carnevale dei bambini. Flash mob anti discarica

Rimossi dai trattori e dai carri allegorici, i cartelli contro la maxidiscarica... sono ricomparsi al collo degli attivisti dell’Assemblea popolare. È stata questa la ‘sorpresa’ nella domenica conclusiva del Carnevale dei bambini di Finale. Giunta alla 45ª edizione, la manifestazione nei giorni scorsi è stata al centro di una querelle legata proprio ai manifesti di protesta contro il progetto della discarica approvato dalla Regione che – secondo diversi pareri – rappresenterà una bomba ecologica. Durante le prime due sfilate del carnevale, i trattori che trainavano i carri esponevano i cartelli gialli con lo slogan ’Giù le mani dalla nostra terra’: in effetti i trattoristi sono gli stessi che hanno sfilato in corteo per dire no alla discarica che – hanno rimarcato – porterebbe un grave danno all’agricoltura. Il comitato carnevale aveva ritenuto di lasciare i cartelli, interpretando un sincero sentimento popolare di affetto verso il paese.

Ma la presenza dei manifesti ha provocato qualche contrasto: lunedì scorso il sindaco ha contattato un rappresentante del comitato carnevale suggerendo di non alimentare polemiche. Togliere i cartelli? Lasciarli? La discussione è proseguita per tutta la settimana, fino a quando i trattoristi hanno scelto di rimuoverli per non creare discussioni nella festa dedicata soprattutto ai bambini. A quel punto, tuttavia, gli attivisti dell’Assemblea popolare hanno deciso di non desistere dalla protesta e ieri pomeriggio hanno inscenato un flash mob: come uomini e donne sandwich, hanno ‘indossato’ i cartelli e si sono posizionati presso i principali accessi al corso mascherato. "Abbiamo regolarmente comunicato alle autorità la nostra azione dimostrativa. La nostra protesta non si ferma", ha sottolineato Maurizio Poletti dell’Osservatorio civico ‘Ora tocca a noi’. Nella bella giornata quasi primaverile, l’ultima sfilata del Carnevale dei bambini ha visto un’ampia partecipazione di pubblico e tanti bimbi sui carri: ospiti speciali i Rulli Frullini che hanno dato il ritmo alla festa.

Stefano Marchetti