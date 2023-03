Finale: svaligiati due negozi, filmati ladri incappucciati

Tre furti con identica tecnica, quasi certamente opera della stessa coppia di ladri; aiutandosi con un piede di porco, hanno forzato uno dopo l’altro gli ingressi delle attività svaligiate. La raffica di furti, messi a segno tra le 2,30 e le 3,45 della notte tra giovedì e venerdì, ha coinvolto in sequenza l’autoscuola ’La Finalese’ in via Lorenzo Loli, l’erboristeria Valleverde e il negozio d’abbigliamento Capponi, entrambe in via Nazario Sauro. "L’allarme, collegato ai nostri cellulari – ricorda l’impiegata dell’autoscuola – è scattato alle 2,41. Per entrare hanno forzato la porta d’ingresso con un piede di porco, lasciando evidenti segni; sono rimasti all’interno per oltre 20 minuti. Arrivato sul posto, il titolare ha trovato l’ufficio a soqquadro. Armadi spalancati e la cassetta metallica contenente 1000 euro in contanti, provento dei pagamenti legati alla nostra attività, sparita. Il contenitore vuoto è stato rinvenuto nella mattinata davanti all’ingresso dell’ex pizzeria Santa Lucia poco distante". "L’allarme e le telecamere interne alla mia erboristeria hanno filmato – conferma la titolare Carla – due individui, incappucciati e con i guanti che hanno forzato, con il piede di porco, la saracinesca della vetrina laterale. Entrati nel negozio alle 3,10 hanno puntato dritti al registratore di cassa arraffando meno di cento euro per poi allontanarsi alle 3,15".

Il raid è proseguito sulla stessa via, trenta metri più avanti, nel noto negozio d’abbigliamento Capponi. Qui, nell’esercizio commerciale che fa angolo, hanno evitato di ’attaccare’ la porta principale d’ingresso in via Nazario Sauro preferendo quella laterale, adibita a vetrina, di via Agnini. "Sono entrati in azione alle 3,20 – riferisce Vera, incaricata alla vendita – dopo aver forzato la porta vetrata con un piede di porco. Le telecamere hanno immortalato tutta la razzia ad opera di due individui, uno alto e robusto, l’altro più basso e minuto. Protetti dai cappucci che lasciavano scoperti solo gli occhi e dai guanti, avevano in mano due grosse buste nere – precisa – dove hanno infilato, in tutta fretta, l’abbigliamento esposto. Le immagini fornite ai carabinieri hanno dimostrato che a compiere le razzie, nel nostro negozio e in erboristeria, è sicuramente la stessa coppia. Il valore della merce rubata, ancora da quantificare, ammonta a qualche migliaio d’euro". Al vaglio dei carabinieri finalesi, titolari delle indagini, le immagini delle telecamere.Flavio Viani