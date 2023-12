Finale, torna la Festa della sfogliata. In piazza mercati e spettacoli. Per i bimbi ci sarà Babbo Natale

Torta degli ebrei, tibuia oppure, più semplicemente, sfogliata. È la specialità tipica finalese, una fragrante torta salata (farina, strutto, burro e formaggio), la cui ricetta arriva dai secoli antichi. Va mangiata caldissima per riuscire ad apprezzareblo spirigionarsi dei sapori, e si può assaggiare anche per strada, acquistandola a quadretti avvolti nella classica carta paglia. Da qualche anno le viene dedicata un’intera giornata, la Festa della sfogliata che si rinnoverà domani, 8 dicembre, nel cuore di Finale. In tutto il centro, presso le postazioni delle associazioni Amo, Avis, Croce Rossa e della Protezione Civile, sarà possibile degustare assaggi di sfogliata, accompagnata dall’anicione Casoni. Con altre specialità gastronomiche.

Già dalle 10 saranno allestiti il mercatino dell’ingegno e dell’oggettistica natalizia, il mercato agricolo e il mercato ambulante. In piazza ci sarà spazio per il volontariato. Dalle 14.30 le associazioni Alma Finalis, Mani Tese, Manigolde e Tentativo Gruppo Teatro ricorderanno lo scrittore Pederiali, nel decennale della scomparsa, con "Ve la raccontiamo noi la sfogliata… con la gata ad Ciarapanèla". Tutti i bimbi potranno trasformarsi in elfi, gnomi, grazie a "Chi ha incastrato Babbo Natale?" mentre, a cura dei volontari del Comitato Carnevale, si rinnoverà il lancio dei palloncini con i messaggi augurali. Sarà allestita anche la Casa di Babbo Natale. Non mancheranno pop corn e zucchero filato con Gli Zuccherosi. Alle 17 gli auguri della Banda Rulli Frullini diretta dal maestro Edoardo Samain. Per accompagnare il pomeriggio, tanta musica con "Fiesta", spettacolo itinerante del Teatro Due Mondi di Faenza e la Magicaboola Brass Band.

