Finale, varato il bilancio "Priorità a palazzo dello sport, teatro ed edificio del municipio"

Prudenza è l’elemento che caratterizza il bilancio dell’amministrazione comunale di Finale che ha approvato ha approvato con il voto favorevole dei gruppi di maggioranza e l’astensione del consigliere Olao Guerra, il bilancio di previsione 2023-2025. Un bilancio di previsione che si trova a dover fare i conti di un milione di euro in meno di trasferimenti dallo Stato. "Avremmo potuto recuperare tra i 600 e i 700mila euro – dice il sindaco Claudio Poletti (foto) - aumentando l’IMU. La nostra scelta, invece, è stata quella di non aumentare la pressione fiscale sui cittadini, ma di agire sulle spese discrezionali, come quelle destinate alla cultura. Abbiamo preferito finanziare in modo consistente l’area del sociale e dare sostegno a coloro che si trovano in situazioni di disagio economico. Inoltre, il bilancio che abbiamo predisposto non prevede il ricorso all’indebitamento sulla parte corrente. Indebitamento che al 31 dicembre 2022 è sceso a 12,5 milioni di euro".

Sul fronte della ricostruzione, oltre alla riqualificazione di piazza Garibaldi e ai lavori su ponte vecchio, l’amministrazione traccia tre priorità: il palazzetto dello sport nel centro sportivo, il municipio e il teatro. "Il nostro – spiega l’assessore ai Servizi Finanziari, Maria Teresa Benotti – è un bilancio tecnico, prudente, che mira al mantenimento dei servizi essenziali per la cittadinanza più debole".

Alberto Greco