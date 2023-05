Finale vive nell’incubo dei ladri "Derubati quattro volte in tre mesi"

Destano allarme tra cittadini ed esercenti i continui furti che da giorni si registrano a Finale. Bande di balordi hanno preso di mira bar, edicole, negozi di ogni genere e pure la caserma dei pompieri. "I controlli sono pochi – spiegano i cittadini – inoltre ci sono baby gang che spadroneggiano". L’ultimo colpo messo a segno è stato quello ai danni dell’edicola di piazza Verdi: "Ci hanno sfondato la vetrata – spiega la titolare Lorena Balboni – hanno preso qualche spicciolo e i fumetti ma il danno più grande è stata la porta; me l’hanno sfondata. Quando è arrivato il corriere, intorno alle 4, avevano già agito indisturbati. Siamo presi di mira tantissimo in questi giorni: in tre mesi hanno svaligiato almeno quattro attività solo in piazza". Ad intervenire sulla raffica di furti è anche Confesercenti Area Nord. ‘Esprimiamo la nostra vicinanza alle aziende colpite – commenta Mauro Bega, Direttore Confesercenti Area Nord – già alle prese con la crisi economica. Occorrono organici e mezzi adeguati per affrontare questa piaga. S iamo consapevoli del grande lavoro che nell’Area Nord le forze dell’ordine svolgono quotidianamente per presidiare il territorio, ma chiediamo maggiori controlli, in particolare nelle ore notturne. Apprezziamo le risorse che da anni diversi comuni dell’Area Nord hanno messo in campo per favorire l’acquisto di sistemi di videosorveglianza ma riteniamo utile che si creino ulteriori bandi con finanziamenti ad hoc, anche da parte delle istituzioni locali".

Intanto è stato arrestato dai carabinieri un 28enne accusato di furti, messi a segno e tentati, nei mesi scorsi ai danni di tre esercizi commerciali.

v.r.