Finali nazionali, vincono Moma e Volley Modena

Prendono quota, con le squadre modenesi protagoniste, le Finali Nazionali Giovanili Under 18 Femminile ed Under 19 Maschile, che si stanno giocando rispettivamente a Conversano (Ba), e S.Giustino (Pg): in entrambi i casi la Moma Anderlini tra le ragazze, ed il Modena Volley hanno esordito con una vittoria per 3-1, che pone una seria ipoteca per il passaggio al tabellone ad eliminazione diretta. I giovani gialloblù di Asta avevano anche l’impegno più difficile contro la Lube Civitanova, arrivata dalle qualificazioni, e liquidata con un netto 3-1: questa mattina il Modena Volley cercherà la conferma contro la Gupe Catania, per staccare il pass ai quarti da prima. La Moma ha faticato solo un set per battere il Bergamo, per poi andare a giocarsi il primo posto nel girone questa mattina contro il temuto Vero Volley Monza: alle modenesi può bastare anche un punto.

r. c.