Finalmente apre il PalaDiversivo "Sarà uno spazio per tutti i cittadini"

Quasi 600 metri quadrati di spazio interno, in un edificio modernissimo e antisismico di classe energetica A: può essere auditorium, sala di musica o salone per eventi gastronomici, può ospitare convegni, mostre, iniziative della comunità. E in caso di emergenze può diventare anche centro di protezione civile. Eccolo, il nuovo PalaDiversivo di Massa Finalese, il centro polifunzionale che verrà inaugurato – finalmente – sabato mattina alla presenza di varie autorità, fra cui il governatore Stefano Bonaccini. Realizzato grazie ai 936mila euro donati da Prosolidar, la fondazione di cui fanno parte l’Abi (Associazione bancaria italiana), le banche aderenti e le organizzazioni sindacali del credito, è "un intervento eccellente per il nostro territorio, che con il terremoto e la pandemia ha perso vari punti di riferimento per la comunità", osserva Claudio Poletti, sindaco di Finale.

La nascita del centro arriva a quasi 11 anni dal terremoto, proprio perché ha dovuto affrontare una miriade di ostacoli e complessità. Già nei mesi successivi al sisma, il comitato Sagra di Rivara era stato scelto da Prosolidar per questa realizzazione, "ma purtroppo nel Comune di San Felice non si è trovato il terreno per poter edificare la struttura", ricorda Domenico Rossi, presidente dell’associazione. Dunque il comitato decise di ‘oltrepassare il confine’ e di rivolgersi al Comune di Finale: la Giunta Ferioli destinò un terreno (accanto allo stadio di Massa) per la nuova costruzione. Sono trascorsi gli anni e soltanto nel gennaio 2017 è stato possibile posare la prima pietra. In pratica il centro è stato ultimato già nell’anno successivo ma sono intervenute altre difficoltà, poi anche la pandemia. "Desidero ringraziare l’amministrazione di Finale per aver dato un rinnovato impulso a questo progetto", sottolinea Giancarlo Durante, presidente di Prosolidar. Il PalaDiversivo è stato ‘consegnato’ in dono al Comune di Finale che in convenzione lo ha affidato in gestione all’Aps Il Diversivo, fondata da 14 rappresentanti dell’associazionismo. Attualmente il centro è un contenitore vuoto, ma la ‘nave’ è pronta a salpare: "Sarà aperta a tutti – anticipa Mirko Franciosi, presidente dell’Aps ‘Il Diversivo’ – con iniziative ludiche ed educative".

Stefano Marchetti