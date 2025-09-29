Finalmente il Formigine. Mininno e Napoli a segno

FORMIGINE 2

FABBRICO 1

FORMIGINE: Manfredini, Guerri, Davoli, Stella, Paglia, Arati, Valcavi (74’ Marverti), Mininno (86’ Waddi), Sighinolfi (88’ Roncaglia), De Pietri Tonelli (61’ Cristiani), Ferrara (65’ Napoli). A disp. Rosa, Jakey, Sejderaj, Guastalli. All. Mezzetti

FABBRICO: Rossi, Malavolti, Sabattini (84’ Andolina), Tamagnini (76’ Nocerino), Scappi, Budriesi, Pedrazzoli, Koni (76’ Minelli), Martina, Lari (89’ Macchiavelli), Montuoro (74’ Gibertoni). A disp. Salati, Ongarini, Marchini, Genova. All. Galantini

Arbitro: Palombo di Ravenna

Reti: 17’ Mininno, 20’ Martina, 77’ Napoli

Note: ammoniti Paglia, Davoli

Finalmente il Formigine. Dopo 4 ko di fila la squadra di "Lollo" Mezzetti festeggia il primo meritato successo stagionale lascia l’ultimo posto di Eccellenza, al termine di una gara vibrante contro il Fabbrico. Per il verdeblù oltre a due reti da segnalare anche la traversa colta da Mininno e un rigore fallito nel finale. La gara si sblocca dopo 17’: cross di Paglia dalla trequarti e Mininno con un allungo vincente batte l’ex di turno Rossi, decisivo l’anno scorso fra i pali per la salvezza dei verdeblù. Ma dopo 3 il Fabbrico impatta grazie a Martina che batte il debuttante ex portiere canarino Manfredini da due passi dopo la palla rubata da Lari a un incauto Stella, che sbaglia a portare palla al limite. Al 36’ cross di Ferrara e ancora Mininno fa tremare la traversa. Nella ripresa dopo 20’ Mezzetti mette dentro Napoli per Ferrara e proprio l’altro grande ex di turno (5 anni a Rolo in vare epoche) al 77’ viene lanciato a tu per tu con Rossi firmando la rete del 2-1. Nel finale col Rolo tutto proiettato in avanti a caccia del 2-2 è Waddi, entrato da poco, ad essere steso in area da Tamagnini al termine di una bella ripartenza, ma Rossi para il rigore di Napoli, errore che però non cambia le sorti del match.