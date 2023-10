"Finalmente laureata, il mio sogno si è avverato"

"Questa laurea non è solo mia, ma è di tutta la mia famiglia che in questi anni mi ha supportata e anche sopportata!". Ieri mattina, a Modena, il sogno di Erika Borellini, 29 anni, residente a Rovereto, si è avverato: ha conseguito la laurea magistrale in Ingegneria Elettronica, con 105 di votazione. Insieme a lei, a festeggiare il grande giorno, l’inseparabile mamma Lorenza Tarasconi, della quale Erika si occupa dal 2013, il papà Stefano, la nonna, il fidanzato Federica, e parenti e amici cari. Erika che sorride, con la sua dolcezza e ironia, Erika la guerriera, che ha saputo lottare fino in fondo per fare valere il ‘diritto allo studio’ anche di cui, come lei oltre ad essere studente era, ed è, caregiver della mamma.

Dal 2013, infatti, la 29enne si prende cura, giorno dopo giorno, della madre colpita da aneurisma celebrale. La battaglia della giovane è iniziata nel 2019, quando, dopo essersi laureata con 84110 alla triennale di Ingegneria Elettronica all’Ateneo di Modena, per un solo punto si è vista negare l’accesso alla magistrale che richiede un punteggio di almeno 85. Nonostante la sua richiesta di un minimo di flessibilità considerata la sua complessa situazione famigliare e il suo ruolo di caregiver, per legge, sia per un solo punto, l’Università di Modena e Reggio le aveva negato l’accesso alla Magistrale.

Un diniego che ha smosso in breve tempo l’opinione pubblica, coinvolgendo rappresentanti del mondo studentesco, politico, istituzionale e tanti, tantissimi cittadini. A fronte del secco ‘no’ di Unimore, Erika non si è mai arresa. Dopo un altro diniego, quello del difensore civico di Unimore cui si era rivolta, presentando un esposto nel mese di agosto, a scendere in campo sono i compagni di Erika che sulla piattaforma on line Change.org hanno lanciato una raccolta firme per chiedere l’ammissione della compagna alla laurea magistrale al suono di ‘Facciamo valere i diritti dei caregiver nelle Università’. Quella di Erika è una storia ormai ‘mediatica’, visto l’interesse manifestato dalla stampa anche nazionale. Ma è innanzitutto una storia umana, che coinvolge un tema sensibile e fortemente sentito, specie nella nostra regione: quello del caregiver familiare. La nostra città, con l’associazione ‘Anziani e non solo’ è stata tra i pionieri del riconoscimento legislativo di questo ruolo. Ma in Italia, il ruolo di caregiver non è stato ancora riconosciuto all’interno delle Università: e qui si è collocato l’intervento dell’allora Ministro dell’Istruzione Lorenzo Fioramonti che, durante una trasmissione dove Erika era ospite, ha confermato come gli studenti caregiver saranno parificati a quelli lavoratori, ai quali viene riconosciuto di diritto il ‘bonus’ di due punti. Il che consentirebbe ad Erika di realizzare il suo sogno: iscriversi alla Magistrale di Ingegneria elettronica. A novembre 2019, il Magnifico Rettore Carlo Adolfo Porro ha firmato la deroga che ha consentito alla giovane l’iscrizione alla magistrale.

"Adesso davvero può parlarsi di ‘precedente’ – commenta Erika – perché ho concluso il mio percorso universitario. Il mio sogno ora? Fare della ricerca, ma proseguirò anche nella formazione dei ‘pazienti formatori’, perché quello in cui più credo è l’umanizzazione della cura".

