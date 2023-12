"Finalmente vedo convinzione"

La notizia del gol al 97’ del Ravenna arriva negli spogliatoi, ma non toglie il sorriso dal volto di mister Cristian Serpini. "Ovviamente se accorciavamo dalla vetta era meglio, ma sappiamo bene che dipenderà tutto da noi - le sue parole - sono felice perché questa era una gara molto difficile, bisognava interpretarla bene e lo abbiamo fatto a tratti per 45’, molto meglio a inizio ripresa. Faccio i complimenti ai ragazzi, abbiamo finito l’anno bene, purtroppo non l’abbiamo fatto durante tutto l’arco dell’andata ma dobbiamo essere pronti alla rincorsa". Serpini entra nei dettagli del match. "Sono dispiaciuto un po’ per il gol subito - prosegue - e i numeri dicono che prendiamo ancora troppi gol. Pero produciamo tanto, anche questa gara abbiamo segnato 3 reti e questo è l’aspetto migliore. Dal dopo Ravenna abbiamo cambiato la testa, ora giochiamo anche le gare sporche, oggi vedo una convinzione diversa e non la dobbiamo perdere perché è quella che ci può portare lontano".

Per Marco Forapani festa doppia, i tre punti e anche la rete su punizione, seconda stagionale. "Siamo soddisfatti - spiega - sapevamo che qui non era facile, su un campo difficile contro una squadra brava a chiudersi. Siamo stati bravi a cominciarla bene e a reggere nel primo tempo quando ci siamo abbassati un po’ troppo. Poi nel secondo tempo siamo partiti forte. Il gol? Sono contento, anche perché con l’Imolese ne avevo sbagliato uno clamoroso e facile da due passi. Peccato solo per il gol del Ravenna, ma come ci siamo detti nello spogliatoio dobbiamo solo pensare a noi stessi e a fare più punti possibile". In casa toscana il vice allenatore Marco Corsi rende merito al Carpi. "I due gol a inizio ripresa ci hanno tagliato le gambe dopo un bel primo tempo - spiega - contro una grande squadra, la più forte nella fase offensiva che abbiamo affrontato quest’anno. Il Ravenna qui ha trovato un campo fangoso e aveva faticato a giocare, ma penso che il Carpi se la giocherà fino alla fine".

Davide Setti