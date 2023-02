"Finanziamenti cruciali per investire"

Acimac (associazione costruttori macchine per ceramica) a Montecitorio, per sottoporre alla decima Commissione Attività Produttive, Commercio e Turismo presso la Camera dei Deputati le proprie richieste e quelle dei costruttori di macchine e stampi per materie plastiche e gomma raggruppati in Amaplast oltre a quelle di Ucima, l’Unione costruttori di macchine automatiche per confezionamento e imballaggio.

L’audizione su "Indagine conoscitiva sul Made in Italy: valorizzazione e sviluppo dell’impresa italiana nei suoi diversi ambiti produttivi", ha visto le associazioni, che rappresentano tre settori che valgono oltre 14 miliardi di euro ed una quota media di export pari al 75.8%, sottoporre ai deputati più spunti di riflessione.

"Industria 4.0, internazionalizzazione e talent attraction: sono questi i temi critici per il nostro settore che abbiamo presentato davanti alla Camera dei Deputati, affidando a Riccardo Cavanna, presidente di Ucima, la delega a presentare le nostre istanze", spiega Paolo Lamberti, presidente di Acimac, che sottolinea l’importanza di un incontro nel corso del quale, aggiunge "abbiamo sottolineato anche l’importanza dei controlli doganali, degli incentivi, delle verifiche burocratiche, delle startup, dello sviluppo di relazioni inter-organizzative".

Il settore della tecnologia per ceramica ha chiuso il 2022 in crescita (2,1 miliardi di fatturato, +5,2% sul 2021, saldi positivi sia relativamente all’export che al mercato interno) ma sconta difficoltà legate sia al caro energia che ai ritardi nella fornitura della componentistica.

"L’audizione alla Camera ci ha permesso di dare voce ad un’eccellenza del Made in Italy e non solo: abbiamo fornito anche le possibili soluzioni per non rimandare ulteriormente i finanziamenti e le normative necessarie a sostenere i piani di investimento delle imprese". Focus, dunque, su Industria 4.0, che necessiterebbe di un programma di ampio respiro per continuare a supportare la transizione digitale delle aziende, anche in un’ottica di sostenibilità ambientale.

"Gli attuali rinnovi su base annuale dei finanziamenti in materia non consentono una programmazione di investimenti pluriennali necessari a sostenere lo sviluppo in questa direzione", si è detto, ribadendo anche la necessità di garantire supporto anche a innovazione tecnologica, transizione digitale e sviluppo di competenze, da attuare quest’ultimo investendo su programmi di formazione dedicati a formare figure specializzate.

s.f.