Finardi all’Astoria . La carriera e il Futuro

Quella di stasera al Teatro Astoria di Fiorano è la ‘data zero’ (e già sold out) del nuovo tour di Eugenio Finardi (foto), dal titolo ‘Tutto 75-‘25’, da Imarts International Music and Arts. Durante il concerto, l’artista racconterà 50 anni di carriera con i suoi brani storici unitamente alle nuove canzoni di ‘Tutto’, in un dialogo tra passato e presente. Un album di inediti che proprio da oggi sarà disponibile anche in cd e vinile, ed è online il videoclip di ‘Futuro’, nuovo singolo contenuto nell’album: videoclip ideato e realizzato dal producer e musicista Giovanni ‘Giuvazza’ Maggiore con l’ausilio dell’intelligenza artificiale, offre un’esperienza visiva ricca di significato in cui un giovane Eugenio Finardi canta il nuovo brano ‘Futuro’, creando una suggestiva opposizione tra l’immagine del passato e il titolo stesso. Il video si chiude con un’immagine emblematica e carica di speranza: un bambino prende dallo scaffale il nuovo disco di Finardi. Un gesto semplice che diventa simbolico, a rappresentare il passaggio del testimone alla nuova generazione, il vero futuro cui il brano allude. ‘Futuro’, attualmente in rotazione radiofonica, è una risposta al celebre brano del cantautore ‘Extraterrestre’ in cui l’Intelligenza Artificiale sostituisce gli alieni come deus ex machina per salvare l’umanità.