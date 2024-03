Fine mandato, abbuffata di delibere: "Il sindaco vuole blindare la città. Corsa per garantire le coop edilizie"

"Che senso ha imporre linee di indirizzo alla giunta che verrà? Non concordiamo nemmeno nel merito del contenuto delle singole delibere e a pochi mesi dal voto non accettiamo l’idea di blindare la città". I consiglieri del centrodestra ritornano sull’abbuffata di delibere di fine mandato con le quali secondo loro il sindaco Gian Carlo Muzzarelli starebbe "legando le mani al futuro sindaco, chiunque esso sarà". Elisa Rossini di Fd’I, Alberto Bosi di Alternativa popolare, Giovanni Bertoldi e Stefano Prampolini della Lega, Piergiulio Giacobazzi di Forza Italia, con la parlamentare di Fd’I Daniela Dondi, hanno illustrato ieri una serie di casi portati all’attenzione del Consiglio: "Una marea di delibere sta affogando il consiglio comunale, delibere di indirizzo che pretendono di dettare la politica della città da giugno 2024 in poi". Tra l’altro, "alcuni provvedimenti sono così importanti che meritano di essere approfonditi, dobbiamo trovare i documenti e occorre tempo materiale per farlo. Tutta questa fretta è fuori luogo".

Alcuni esempi? "Tre maxi-delibere sulla riqualificazione della zona ex Mercato Bestiame, il Protocollo d’Intesa ’Campus Universitario Via Campi’, la programmazione ’Smart City’ del Comune di Modena per innovazione tecnologica e digitalizzazione, e tante altre, alcune già sottoposte al Consiglio Comunale, altre che arriveranno sul tavolo dei consiglieri commissari nei prossimi giorni". Sull’edilizia residenziale sociale per esempio, si pretende di limitare la creatività dei progettisti con indicazioni stringenti, il progetto di riqualificazione di Largo Sant’Agostino altro non è che un’allargata pedonalizzazione che non considera le esigenze dei residenti del centro storico e non affronta il problema di Modena Parcheggi che esige equilibrio finanziario ad ogni stallo blu eliminato, e non siamo d’accordo sulle linee di indirizzo per la riqualificazione dell’ex Pro Latte: i residenti della Sacca hanno atteso per anni sviluppi nel quartiere e non meritano due paginette generiche e propagandistiche". E ancora: "Sull’ex Mercato Bestiame dopo quasi 25 anni di attesa assistiamo ad una volata diretta ad approvare le convenzioni con le cooperative edilizie che dovranno occuparsi dell’edilizia residenziale sociale". Anche in questo caso, proseguono i consiglieri, "con una progettualità che non ci trova d’accordo essendo sbilanciata sulla vendita degli immobili piuttosto che sulla locazione che rappresenta la vera esigenza ed anche emergenza, e con l’unico evidente obiettivo di sistemare i soliti noti: ci sono professioni come l’autista di bus, poliziotti, insegnanti di cui Modena ha un gran bisogno e che però non possono permettersi di acquistare casa con lo stipendio che hanno, mentre affitti agevolati sarebbe una possibile soluzione".

La coalizione di centrodestra ha deciso di esprimere in commissione contrarietà al licenziamento di delibere di indirizzo "rivendicando il diritto del prossimo sindaco di decidere la marcia che dovrà ingranare questa città per i prossimi anni, senza imposizioni da parte del suo predecessore. Nessuna sensibilità abbiamo riscontrato su questo da parte dei consiglieri del Pd, che appaiono intimiditi, e sui quali evidentemente incide ancora la piazza pulita fatta dall’imposizione dall’alto della figura di Mezzetti". E se il consigliere e vicesegretario Diego Lenzini del Pd obietta che "la città non può aspettare mesi perché il nuovo Consiglio diventi operativo. Imprese, professionisti e cittadini aspettano risposte", si fa presente che un conto sono i piani particolareggiati degli imprenditori, un altro sono le delibere di indirizzo come quelle elencate sopra che deve adottare la prossima amministrazione.

Quanto al protocollo d’Intesa sul Campus Universitario, “nonostante il titolo altisonante in realtà consiste in una riqualificazione dell’esistente con qualche, non determinante, tocco green, ma non c’è assolutamente l’idea di un vero e proprio Campus Universitario come luogo in cui gli studenti vivono e studiano e quindi occasione di scambio di esperienze e di crescita culturale e umana, oltre che di accoglienza degli studenti provenienti da altri paesi. Nulla a che vedere con la proposta avanzata dal centro destra nel corso di questi cinque anni di realizzazione di un vero e proprio campus universitario con il coinvolgimento della zona dell’ex aeronautica”.