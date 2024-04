Fine Ramadan in azienda. Dolci, colori e tradizioni: "Ci siamo sentiti a casa"

Un momento di festa e condivisione, come in una grande famiglia. E’ quello che ha vissuto ieri mattina oltre un centinaio di dipendenti dell’azienda metalmeccanica Cms di Marano, guidata da Elena Salda. Per volontà della titolare, infatti, è stata organizzata una ‘colazione interculturale’, per la celebrazione di Eid-Al Fitr, ovvero la fine del Ramadan. "Per scelta – spiega Elena Salda – portiamo avanti una filosofia volta a promuovere la diversità e l’inclusione all’interno della nostra azienda. Abbiamo quindi pensato di unirci ai nostri colleghi musulmani nella celebrazione della fine del Ramadan, un mese molto importante per la comunità islamica, in cui si pratica il digiuno dall’alba al tramonto in commemorazione della prima rivelazione del Corano a Muhammad". Durante la mattinata, in una pausa dal lavoro, tutti i dipendenti presenti si sono recati nei gazebo situati tra gli stabilimenti di Cms, Cms1 e Cms2, per una ‘merenda’ molto speciale a base di tè e biscotti arabi. "E’ stato un bellissimo momento di condivisione interculturale – prosegue l’imprenditrice –. Su 170 dipendenti, il 10% sono stranieri e appartengono a otto nazionalità diverse. Cinque sono islamici: hanno portato tutto loro, dolci tipici e l’immancabile tè alla menta, che hanno servito a me e ai colleghi, con massima cura per ogni particolare. Oltre a loro c’era anche la figlia di un dipendente e il papà di una ragazza che lavora da noi". La Csm non è nuova a queste iniziative: a fine settembre la titolare aveva, infatti, promosso una cena multietnica cui hanno partecipato 200 persone dove i dipendenti delle otto nazionalità diverse hanno preparato, ognuno, le specialità proprie del loro Paese di provenienza. "Per dare seguito a quest’ottica di inclusione – aggiunge Elena Salda – ho proposto la colazione per festeggiare la fine del Ramadan: le diversità sono per me una ricchezza da valorizzare. Nel 2007 ho aperto in azienda l’asilo nido ‘Il Paese dei colori’, sempre in questa direzione". Ines Pennan ha 24 anni, è nata in Marocco e vive in Italia da 20 anni: "Lavoro alla Cms da due anni – afferma la giovane che dopo la laurea in Marketing ed economia internazionale sta studiando per la magistrale in Relazioni di lavoro -. Quando la titolare è venuta a propormi la ‘colazione’ mi sono commossa: non ho mai sentito di un’azienda in cui abbiano fatto una cosa simile. Mia mamma e le mogli dei miei colleghi hanno cucinato i dolci e anche il salato e poi alle 10 è arrivato il mio papà con il tè caldo alla menta che abbiamo servito nei tipici bicchieri di vetro decorati di oro e argento". "E’ stata una mattinata speciale, di festa – prosegue Ines -. Ero un po’ ‘arrabbiata’ con l’Italia perché ancora non sono riuscita a ottenere la cittadinanza, non posso votare: questa colazione insieme mi ha riconciliata, mi sono sentita a casa. La nostra titolare è per me e per gli altri un vero e proprio punto di riferimento: durante il Ramadan ci consente un orario flessibile per poter andare a casa prima la sera e sempre promuove l’integrazione e l’inclusione".