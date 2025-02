Fine settimana di neve : "In tanti sulle piste"

Neve fresca in Appennino, tanti sciatori sul Cimone anche con un’esercitazione ieri del Soccorso Alpino e oggi una domenica con i cani da slitta alle Piane di Mocogno. La neve è tornata a fare la sua comparsa ieri pomeriggio nel Frignano e Valle Dragone, scendendo anche sotto i 700 metri imbancando anche Pavullo, con possibilità oggi di un manto bianco anche fino ai 400-600 metri di quota per poi rialzarsi. "Per quanto riguarda l’accumulo nevoso in quota – precisa Emilia Romagna Meteo – potrebbe superare i 40 cm oltre i 1.700 metri tra modenese e bolognese". Tanti gli sciatori sulle piste modenesi per il fine-settimana, che però potevano essere in numero maggiore se fosse rimasto il bel tempo dei giorni scorsi: "Sul Cimone – dice il presidente del consorzio Luciano Magnani – è stata una settimana di sole e neve sulle piste con un notevole afflusso feriale, con molte settimane bianche, peccato che nel week-end vi sia il disturbo del maltempo. Ma siamo in inverno. Comunque rimaniamo l’unica stazione sciistica appenninica ad essere sempre stata aperta ininterrottamente dall’apertura di metà dicembre ad oggi. La neve fresca poi aiuterà sicuramente a prolungare la stagione dello sci, ma devo ribadire che è stato grazie agli investimenti nell’innevamento programmato che si sono ottenuti i notevoli risultati stagionali sinora. Non solo risultati molto positivi per impianti, scuole sci, noleggi, rifugi, ma per tutto il sistema economico dell’intero appennino modenese".

Ieri a Passo del Lupo si è tenuta un’esercitazione del Soccorso Alpino, con foto ricordo col presidente Consorzio sotto una fitta nevicata. Oggi il Centro Fondo delle Piane di Mocogno ospiterà una giornata gratuita targata Giochi Senza Barriere e Sci Club Asd Olimpic Lama: "Una mattinata speciale pensata per i bambini con disabilità, dove potranno entrare in contatto con meravigliosi cani da slitta e scoprire da vicino il mondo dello sleddog". L’iniziativa si svolgerà dalle 9.30 alle 12.30, con peluche in omaggio ai piccoli ‘musher’.

Alle Piane anche gare di sci valide per i Campionati Fisi regionali, per permettere le quali le piste del Centro fondo apriranno al pubblico alle 12. Sci nordico anche al Centro fondo Boscoreale di Piandelagotti dove sono aperti gli anelli da 1 e 1,5 chilometri, con in funzione Scuola sci e noleggio. Dall’Arpa regionale per oggi si prevedono "precipitazioni diffuse più intense soprattutto nella prima parte della giornata, che assumeranno carattere nevoso sul settore centro-occidentale della regione con quota neve inizialmente attorno ai 400-600 metri".

g.p.