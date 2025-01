"Fine vita, no alla ’cultura dello scarto’"

In occasione del convegno al Policlinico di Modena sulla ’dignità del fine vita’, il presidente della commissione regionale Sanità Gian Carlo Muzzarelli ha sottolineato come "il Sistema sanitario deve assicurare infrastrutture in grado di garantire la presa in carico personalizzata del paziente attraverso varie risposte assistenziali: sia ospedaliera, con sviluppo di una cultura diffusa nelle varie specialistiche dei trattamenti palliativi, sia territoriale con sviluppo di strutture di degenza dedicate, sia di prossimità quali l’Hospice e infine a domicilio con forte integrazione fra pubblico e privato e professionisti convenzionati". La rete così disegnata sui LEA, prosegue Muzzarelli, "deve garantire un accesso equo ed appropriato sulla base dei bisogni dei singoli pazienti e familiari a queste infrastrutture coinvolte. Per fare ciò è assolutamente strategico promuovere momenti di comunicazione per incrementare la consapevolezza dei cittadini su tematiche come, ad esempio, le Dat (disposizioni anticipate di trattamento), e momenti di formazione rivolte ai professionisti".

Professionisti adeguatamente formati "sono in grado di creare un ponte tra ospedale e territorio, garantendo l’equità di accesso. Sono essenziali investimenti nella ricerca, per aumentare la qualità della fase terminale della vita, e nella formazione del personale medico e infermieristico con il prezioso coinvolgimento del Terzo settore per assicurare sostegno psicologico ed assistenziale al paziente nelle fasi critiche". Servono "investimenti economici, soprattutto pubblici ma anche privati. Tenere in vita pazienti in condizioni terminali limitandone le sofferenze e rispettandone la dignità è economicamente oneroso, ma una comunità etica e solidale non può che impegnarsi in queste direttrici per contrastare quella che Papa Francesco ha chiamato la ’cultura dello scarto’".