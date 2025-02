"Finestra rotta alle Marconi, vogliamo delle spiegazioni"

La vicenda della rottura del vetro di una finestra e della caduta di alcuni pannelli del controsoffitto alla scuola Marconi (durante una giornata di forte vento in gran parte della provincia di Modena e non solo, come è stata quella del 28 gennaio scorso) sarà discussa nel consiglio regionale. I consiglieri di Fratelli d’Italia Ferdinando Pulitanò e Annalisa Arletti hanno infatti chiesto formalmente chiarimenti al riguardo sull’accaduto, anche in considerazione del fatto che, da poco più di un anno, questo edificio è stato completamente ristrutturato, dopo lavori di riqualificazione durati per diversi motivi alcuni anni.

"Va da sé – rilevano Pulitanò e Arletti - che i gravi accadimenti di questi giorni, bollati dal sindaco come ‘incidenti che possono capitare a chiunque’, sono emblematici di uno stato dei lavori che non può affatto dirsi concluso e che dunque non è compatibile con la presenza degli studenti al suo interno". I due consiglieri poi motivano la loro interrogazione affermando: "Nella struttura sono da poco finiti una parte dei lavori di riqualificazione (in particolare per la sicurezza), con alcune classi che sono rientrate nell’istituto. Lavori – proseguono - iniziati più di tre anni fa e che si sarebbero dovuti concludere nell’ottobre del 2022. Un ritardo che ha inevitabilmente prodotto un aumento dei costi, anche per l’utilizzo di container per le lezioni dei ragazzi". Poi Pulitanò e Arletti aggiungono: "Va da sé che i gravi accadimenti di questi giorni, bollati dal sindaco come ‘incidenti che possono capitare a chiunque’, sono emblematici di uno stato dei lavori che non può affatto dirsi concluso e che dunque non è compatibile con la presenza degli studenti all’interno della scuola. Non vorremmo – concludono i due consiglieri regionali - che si sia scelto di ‘velocizzare’, almeno in questa fase, i lavori in funzione della campagna elettorale delle regionali del 2024". I due politici vogliono sapere dall’esecutivo regionale "se intenda attivarsi per tutelare gli studenti e, quindi, intervenire per scongiurare il ripetersi di eventi come questo".

m. ped.