Finestrini spaccati, nuovo ’raid’

Ancora un raid vandalico contro le auto in sosta. Questa volta quella che potrebbe essere una vera e propria banda – oppure un vandalo solitario – si è spostata nei pressi del quartiere Sacca. Sei almeno le auto danneggiate tra via Monsignore Luigi Boni e via Benassi. Ad accorgersene, ieri mattina, sono stati i proprietari che si sono trovati dinanzi le vetture con i finestrini mandati in frantumi. Ignoti, dopo aver distrutto i vetri delle auto hanno ripulito in alcuni casi l’abitacolo, portandosi via quanto contenuto all’interno. "Questa mattina (ieri, ndr) ho trovato l’auto con il vetro rotto – racconta uno dei proprietari – e visto quanto sta capitando in città in questi giorni la situazione è allarmante. Non hanno portato via niente tra l’altro, forse sono stati disturbati ma il danno c’è stato. Penso che, al di là della zona dove mancano le telecamere il problema sia generalizzato". "E’ la solita zona, quella di Monsignor Boni accanto al centro commerciale Sacca dove di recente c’è stato un furto con scasso all’interno di un negozio di prodotti per la casa – afferma un altro residente – Lo stesso centro commerciale dove fu trovato un senzatetto privo di vita e dove c’è un un centro scommesse in cui la notte si registra un continuo via vai". I residenti lamentano come la mancanza di videosorveglianza faccia la differenza. "Ci sarebbe un monitoraggio, un controllo: recentemente alcuni automobilisti sono pure finiti a velocità folle contro un palo per poi abbandonare la vettura sul posto".

v. r.