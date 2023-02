Finestrini spaccati, un mese di raid "Servono più telecamere e agenti"

di Gianpaolo Annese

La banda (o il singolo vandalo) dei finestrini ancora in azione nella scorsa notte. Colpita stavolta via Crespellani e via Scanaroli, la zona Musicisti dunque: in un caso è stato sfasciato il parabrezza, nell’altro il lunotto laterale destro. I raid, che vanno avanti ormai da più di un mese (il primo in centro risale al 12 gennaio), non sembrano finalizzati al furto, e questo rende tutto ancora più inquietante.

La mappa delle incursioni si arricchisce dunque di altri punti sensibili. Sono partite da Corso Canalchiaro e strade attigue, quindi zona Madonnina, viale Muratori, viale Storchi via Saragozza, Calle di Luca. Di recente anche via Menotti e via Papazzoni. Le testimonianze si susseguono: è stato visto una volta un ragazzo in bici coperto dal cappuccio fuggire, in un altro è stato anche preso un 25enne, trovato con asta di ferro e cutter.

Forze politiche di centrodestra all’attacco. "Come Lega – rimarcano Giovanni Bertoldi Capogruppo in Consiglio Comunale e Caterina Bedostri, segretaria cittadina – abbiamo sollevato più volte il problema delle telecamere, arrivati a questo punto, con una situazione, oramai ingestibile, sollecitiamo l’Amministrazione Comunale, ad intervenire immediatamente e a verificare se le zone coinvolte siano coperte da video sorveglianza e se le apparecchiature siano funzionanti. Visto l’intensificarsi di episodi vandalici nei confronti di auto, attività commerciali e anche condomini, chiediamo, inoltre, di intensificare il numero di pattuglie notturne operanti nel nostro territorio comunale".

Anche per Piergiulio Giacobazzi, consigliere Forza Italia Modena e coordinatore provinciale, "la misura è colma. Le azioni vandaliche e predatorie su auto private e patrimonio pubblico devono finire. Il sindaco affronti il problema e chieda che questo ennesimo allarme sia posto il prima possibile all’ordine del giorno di una riunione del Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica e predisponga, attraverso la polizia locale, servizi specifici per prevenire il problema. Tra stranieri irregolari, spacciatori, tossicodipendenti, il centro pullula di pericolosi personaggi pronti ad aggredire e distruggere". Ciò, prosegue Giacobazzi, "anche a causa del buonismo e delle politiche sociali, urbanistiche e commerciali di una sinistra che negli anni, dalla sede del Sert, all’abbandono del posto integrato di polizia, agli edifici abbandonati fino al proliferare dei negozi etnici, ha creato il terreno ideale per la permanenza e l’azione di criminali e balordi".