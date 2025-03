Fingono di voler trovare casa a un disabile. Lo pestano e lo rapinano, finiscono in carcere

Si sono finti intermediari convincendolo che lo avrebbero aiutato a trovare casa ma, quando lo hanno aiutato a salire in auto, essendo disabile lo hanno massacrato di botte per poi rapinarlo. Vittima un 42enne di origini ucraine, finito nella rete delinquenziale di due fratelli moldavi di 38 e 42 anni. I fatti sono accaduti lo scorso dieci gennaio ed ora i due indagati sono finiti in carcere su ordinanza di custodia cautelare emessa dal Gip su richiesta della procura, all’esito delle indagini dei carabinieri. Secondo il giudice, infatti, è sussistente l’esigenza cautelare del pericolo di reiterazione del reato: infatti nei giorni successivi alla rapina i due indagati avevano gravemente minacciato la persona offesa affermando: ‘se parli o denunci ti uccidiamo’. I fratelli rispondono di rapina in concorso aggravata altresi dalla minorata difesa e lesioni volontarie aggravate. I due, conoscenti del 42enne disabile gli avevano dato un appuntamento offrendosi come intermediari per aiutarlo a trovare un’abitazione in affitto. Gli stessi avevano invitato la vittima a portare con sé una somma di denaro contante. Poi l’aggressione e la rapina.