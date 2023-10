Finisce contro un muretto. Anziano muore nell’auto

La cronaca della strada segna un’altra tragedia. E’ accaduto a Mirandola giovedì notte. La vittima è Adriano Santagiuliana, 72 anni, residente nella città dei Pico. L’uomo stava percorrendo la Canaletto tra Mirandola e Tramuschio al volante della sua Suzuki Swift quando ha perso il controllo dell’auto ed è uscito di strada. La vettura si è ribaltata e ha finito la sua corsa contro il muretto di contenimento di un fosso in prossimità dell’ingresso di un’abitazione. L’orario dell’incidente non è certo, come non lo sono le cause sulle quali stanno indagando i carabinieri. I militari hanno comunque escluso il coinvolgimento di altri mezzi Era buio, in un tratto di strada di campagna, un rettilineo forse reso scivoloso dalla pioggia.

Ad accorgersi dell’incidente l’autista di un veicolo di passaggio poco dopo le 4 di notte che ha visto l’auto distrutta nel canale e ha subito chiamato i soccorsi. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco che hanno liberato il pensionato intrappolato nell’abitacolo: una volta liberato è stato affidato ai sanitari del 118. Ma per l’uomo non c’era più nulla da fare, probabilmente è morto sul colpo a causa dei traumi riportati.

L’uscita di strada potrebbe essere stata provocata da una distrazione, o forse anche da un malore. Santagiuliana, residente a Mirandola, vedovo già da qualche tempo, lascia un figlio 30enne. Le cause dell’incidente sono allo studio delle forze dell’ordine che stanno cercando di ricostruire l’accaduto. Il sinistro potrebbe essere stato causaot da una banale distrazione. È soltanto un’ipotesi che dovrà essere confermata dalle forze dell’ordine. La corsa disperata contro il tempo del 118 non ha salvato la vita all’anziano: i sanitari hanno potuto soltanto constarne il decesso. I vigili del fuoco hanno lavorato alacremente per liberare del groviglio di lamiere l’uomo. Purtroppo per lui non c’era più nulla da fare. I militari hanno escluso che nell’incidente fossero coinvolti altre auto. È da escludere, quindi, l’ipotesi secondo cui l’incidente potrebbe essere stato causato da altri automobilisti. Non è chiara l’ora in cui l’anziano sarebbe uscito fuori strada: quando un camionista si è accorto dell’auto capovolta, l’incidente era già accaduto. Potrebbe essersi ribaltato e aver chiesto aiuto senza che nessuno potesse soccorrerlo.

Emanuela Zanasi