Finisce contro un palo e rifiuta l’alcoltest: giovane denunciata

Ha perso il controllo della propria auto finendo contro il palo della linea dei filobus un’automobilista 25enne che, dopo essersi mostrata poco collaborativa alla misurazione dell’alcol nel sangue, è stata denunciata dalla Polizia locale, proprio come se la rilevazione avesse accertato una presenza di alcol nel sangue tale da collocarla nella terza e più grave fascia individuata dalle norme, così come previsto dall’articolo 186 del Codice della Strada. Tra i diversi gravi sinistri dello scorso finesettimana, l’episodio, avvenuto in viale Buon Pastore, costituisce uno dei due casi rilevati di guida in stato di alterazione alcolica.

La 25enne poco dopo le 4.30, tra la notte di venerdì e sabato stava viaggiando a bordo della sua auto, una Renault Clio, in viale Buon Pastore, direzione periferia, quando, in prossimità dell’incrocio con via Domenichino, ha perso il controllo della vettura, andando a sbattere contro un palo della linea dei filobus, per fortuna senza riportare ferite. Sul posto, quindi, sono intervenuti gli operatori dell’Infortunistica che hanno avviato i rilievi finalizzati a determinare le cause dell’accaduto, ancora in corso di accertamento, sottoponendo la conducente all’alcoltest. La guidatrice, tuttavia, si è dimostrata ripetutamente poco collaborativa nelle operazioni di accertamento e pertanto, come previsto dalla normativa, le è stato contestato l’articolo 186 nella fascia più grave prevista dal Codice della Strada. Alla donna, quindi, è stata ritirata la patente mentre l’auto, non di sua proprietà, non è stata interessata da provvedimenti. Sarà adesso l’Autorità giudiziaria a decidere in quale misura applicare l’eventuale sanzione penale a suo carico (l’ammenda va da 800 a 3.200 euro) e gli addebiti accessori.