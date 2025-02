"...fino alle stelle!". Viaggio in musica lungo lo Stivale

di Stefano MarchettiQualche sera fa, nel suo intervento al festival di Sanremo, Alberto Angela ci ha ricordato che l’Italia è il Paese con la maggiore biodiversità culturale al mondo. Ed è vero. L’Italia è un meraviglioso mosaico d’arte, di tradizioni e anche di parlate locali, di musiche, di balli. Da sud a nord, cambiano i ritmi, le inflessioni, i modi di dire, le storie. Ed è proprio questo che ci racconteranno Agnese Fallongo, attrice e cantante, e Tiziano Caputo, attore e musicista polistrumentista, in "...fino alle stelle!", la loro "scalata in musica lungo lo Stivale", con la regia di Raffaele Latagliata, che presenteranno stasera alle 20.30 al teatro Dadà di Castelfranco Emilia.

Nei loro spettacoli, Agnese e Tiziano riprendono e ritrovano le storie dei nostri nonni, per cercare di capire meglio il nostro presente, e danno voce alle persone comuni, quelle che spesso sono rimaste nell’ombra delle vicende storiche più eclatanti. E proprio con questa filosofia nasce anche "...fino alle stelle!", un viaggio in musica che attraversa tutte le regioni d’Italia con le loro leggende e i loro dialetti. "La scelta del dialetto, inteso come lingua del cuore, nasce dall’esigenza di partire sempre dal suono per la costruzione dei personaggi e per poter dar loro quella veracità indispensabile a renderli credibili sulla scena – spiegano i due autori e interpreti –. L’Italia è il paese con il maggior numero di dialetti al mondo e il poter attingere da questo infinito bacino dal sapore inconfondibilmente nostrano costituisce un’enorme ricchezza, spesso sottovalutata".

Tonino, cantastorie siciliano dall’animo poetico, convince Maria a seguirlo nell’impresa di scalare l’intero Stivale alla ricerca di fama e gloria: partendo da una Sicilia anni ‘50, sfidano la sorte per realizzare i loro sogni. I linguaggi regionali ‘parlano’, ma anche ‘cantano’. Infatti "la musica, ideata appositamente per tutti gli spettacoli e suonata rigorosamente dal vivo, è parte integrante della drammaturgia – aggiungono Agnese e Tiziano – e rappresenta una necessità sostanziale volta a sublimare la parola nei momenti più cupi e più brillanti del racconto, con l’intento di accompagnare lo spettatore, cullandolo, in un intenso spaccato della storia d’Italia". Ecco allora che tutto spettacolo è un inno alla tradizione orale, ai racconti, alla memoria del passato che resiste proprio attraverso la parola più genuina. E per rendere omaggio – appunto – a quella biodiversità culturale che fa grande la nostra bella (e talora bistrattata) Italia.