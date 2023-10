Finti carabinieri derubano due anziani

Finti carabinieri in azione, l’altra mattina,

a Magreta. Con una scusa si sono presentati alla porta di una famiglia e, proprio spacciandosi per appartenenti alle forze dell’ordine, sono riusciti a entrare in casa. "Hanno preso tutto l’oro ma per fortuna non hanno fatto del male ai miei genitori, che sono anziani" scrive la figlia sui social per mettere in guardia i cittadini. La denuncia è già stata fatta. Sono stati numerosi, di recente, i casi di truffe ai danni proprio di pensionati.

I carabinieri organizzano molti incontri per sensibilizzare la cittadinanza: "Se avete dubbi chiamate il 112".