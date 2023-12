Finti carabinieri finiscono in manette. Si indaga per ricostruire altri colpi

Falsi carabinieri avevano raggirato e truffato una coppia di anziani a Castelnuovo Rangone, sottraendo loro più di 3mila euro. Ora i carabinieri, quelli veri, vogliono vederci più a fondo in questa faccenda, tanto che sul caso sono in corso approfondimenti. A confermarlo è la stessa Arma, che in una nota spiega: "Sono in corso accertamenti sul conto dei due uomini arrestati il 13 dicembre dai carabinieri di Sassuolo, che si erano presentati in casa di due anziani di Castelnuovo Rangone e, con artifizi e raggiri, avevano loro sottratto più di tremila euro in contanti. Il Giudice per le Indagini preliminari del Tribunale di Modena aveva poi convalidato l’arresto, disponendo per entrambi la custodia cautelare in carcere. Visto il rodato modus operandi che con molta disinvoltura li aveva condotti a conseguire l’ingiusto profitto e la tipologia del loro "equipaggiamento", si rende doveroso approfondire ogni aspetto per risalire agli altri colpi presumibilmente messi a segno.

Alcuni quali anche nella provincia di Modena. Il fenomeno delle truffe agli anziani rimane un costante punto di vulnerabilità che mina i tranquilli centri abitati della provincia: simili truffatori, infatti, agiscono in piccoli gruppi di due o tre persone e operano con molta celerità, la stessa con la quale poi si allontanano dalle abitazioni prese di mira rendendo così difficoltoso il rintraccio e l’identificazione. Il Comando provinciale dei carabinieri di Modena ha intensificato allo scopo gli specifici servizi di prevenzione, procedendo a servizi mirati al controllo stradale di persone e mezzi sospetti, in transito nei quartieri ritenuti a rischio".

Gli approfondimenti di indagine che stanno mettendo a punto i carabinieri, quindi, potrebbero portare a una soluzione positiva altre denunce analoghe che, in questi mesi, sono state presentate nei confronti di falsi carabinieri. Tra questi casi, nella scorsa estate un episodio molto simile a quello di Castelnuovo Rangone è accaduto, rimanendo in zona, a Formica di Savignano sul Panaro. Anche in quel caso, una persona anziana aprì la porta a falsi carabinieri, che portarono via dalla sua casa denaro in contante, gioielli e altri oggetti preziosi.

Marco Pederzoli