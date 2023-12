Finti carabinieri truffano due anziani. Arrestati dopo una fuga rocambolesca

Ennesima truffa ai danni degli anziani: si sono finti carabinieri e sono finiti in carcere. E’ accaduto a Castelnuovo Rangone. All’abitazione di una coppia di pensionati ultrasettantenni, i truffatori si sono presentati come carabinieri, con tanto di abiti ed emblemi falsi dell’Arma, e hanno chiesto di poter controllare il contante custodito in casa nell’intento fraudolento di verificare la presenza di banconote false. Gli anziani hanno consegnato 3.100 euro: i malviventi, dopo aver simulato l’ispezione dei numeri seriali, hanno chiedevano alle vittime di seguirli in caserma per gli ulteriori accertamenti, riuscendo però a dileguarsi a bordo di un’auto condotta da un complice, poi risultata oggetto di furto. I militari della caserma, raccolte le descrizioni, si sono messi subito alla loro ricerca, intercettando il mezzo con cui questi si erano allontanati a Modena. Gli indagati, scoperti, hanno tentato la fuga a bordo del mezzo, investendo un carabiniere che aveva loro intimato l’alt. L’inseguimento operato dalle altre pattuglie si è protratto fino a Formigine dove i malviventi hanno abbandonato l’autovettura, cercando di rubarne un’altra, ma sono stati bloccati e tratti in arresto. La perquisizione ha consentito di recuperare l’intera somma di denaro sottratta agli anziani, nonché tesserini, distintivi, cappellini e divise dei Carabinieri, 4 radio ricetrasmittenti ed ulteriori 5.000 euro, probabile provento di ulteriori analoghi reati. I Carabinieri della Compagnia di Sassuolo hanno così tratto in arresto in flagranza di reato due uomini, responsabili in concorso di vari reati tra cui truffa aggravata dall’età avanzata delle vittime e dall’errato convincimento di eseguire un ordine dell’autorità; lesioni personali aggravate e resistenza aggravata e continuata a pubblico ufficiale.

Maria Silvia Cabri