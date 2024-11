Finti corrieri rubano abiti griffati: denunciati

Due cittadini italiani denunciati dalla Polizia di Stato del Commissariato di Mirandola in stato di libertà per diversi reati. In particolare, per il reato di truffa aggravata, di sostituzione di persona e di falsità materiale. Con un espediente erano riusciti nell’intento di rubare un ingente quantitativo di capi di abbigliamento per un valore commerciale stimato in circa 52mila euro, fingendosi dei "corrieri incaricati del ritiro della merce. Si è potuto risalire alla loro identità e alla scoperta dell’inganno a seguito degli accertamenti condotti dal personale del Commissariato di Polizia di Stato, che hanno preso avvio successivamente alla denuncia presentata da un’azienda produttrice di capi di abbigliamento. Questa nel luglio scorso era rimasta vittima della cosiddetta truffa del "finto corriere". Di fatto erano stati consegnati abiti, del valore commerciale appunto di 52mila euro, a due uomini che si erano presentati con un furgone presso il punto di ritiro merci dell’azienda, dichiarando di essere il corriere incaricato del ritiro. Solo in un momento successivo la ditta defraudata si era resa conto della truffa, solo quando aveva ricevuto comunicazione via mail dell’effettiva data del ritiro da parte del vero corriere inviato dal cliente. Gli agenti con un minuzioso lavoro sono riusciti a ricostruire il percorso del furgone utilizzato dagli indagati, grazie anche all’analisi delle immagini della videosorveglianza cittadina, e da lì poi sono riusciti a risalire all’identità dei due uomini, che si erano serviti di un veicolo a noleggio, sul quale erano state apposte targhe false.

Alberto Greco