Finto carabiniere Anziana sventa la truffa

Ieri mattina, i carabinieri di Lama Mocogno sono tempestivamente intervenuti in un’abitazione del paese, in quanto un uomo stava tentando di raggirare un’anziana di 85 anni. Il truffatore, facendole credere di essere un carabiniere, le ha chiesto di fargli visionare il denaro custodito in casa per verificare se vi fossero banconote false.

La signora, che non si è fidata di quello sconosciuto, ha chiamato il 112. L’immediata segnalazione ha messo in fuga il truffatore, che non è riuscito nel suo intento.

Quest’ultimo episodio mette in risalto l’importanza della campagna di sensibilizzazione condotta dall’Arma in occasione dei numerosi incontri con la cittadinanza, per la prevenzione delle truffe agli anziani, fenomeno sempre più deplorevole.