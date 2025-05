Fiocco azzurro a casa Ferrari. Nato il pronipote di Piero, passione dei motori nel dna

Un nuovo fiocco azzurro illumina casa Ferrari. Il piccolo Giorgio Mattioli Ferrari, nato ieri al Policlinico di Modena, è il primogenito di Enzo e Caterina Montorsi, nonché bisnipote di Piero Ferrari. "Siamo contentissimi – racconta il papà – e la sua nascita è per noi una gioia indescrivibile. Io e la sua mamma abbiamo scelto questo nome perché ci è piaciuto fin da subito.

Appena lo abbiamo visto, infatti, non abbiamo avuto alcun dubbio e abbiamo confermato questa scelta. Il nostro bambino pesa 3,6 kg ed è in perfetta salute".

Non solo. "In questo momento così prezioso della nostra vita, vogliamo dedicare inoltre un ringraziamento speciale all’equipe che ci ha seguito durante il parto, perché il Policlinico rappresenta una vera eccellenza della sanità pubblica". Una nascita che ha portato così grande gioia a tutta la famiglia, che ora conta un membro in più. Il bebè è nato proprio a maggio, una settimana prima del compleanno del bisnonno Piero, che compirà ottant’anni il prossimo giovedì.

"Anche lui è al settimo cielo – spiega Enzo – perché, riportando le sue stesse parole, questo è il più bel regalo che potesse desiderare di ricevere.

Siamo tutti emozionati ed entusiasti in famiglia e non potrebbe essere altrimenti, visto il nuovo arrivo. Tutti i parenti più stretti non hanno perso un minuto di più per venirci a trovare e conoscere così il nostro piccolo Giorgio". Non è finita qui.

"Come ogni papà, mi auguro che possa avere sempre una vita sana, serena e ricca di soddisfazioni – continua – e non nego che mi farebbe molto piacere se anche lui, in futuro, nutrirà una passione per i motori.

Quando sarà più grande inizierò a mostrargli qualche auto e la bellezza di questo mondo, ma senza mai forzarlo. Intanto, domenica prossima ci guarderemo il Gran Premio tutti insieme. Ora ancora più felici con il suo arrivo".

Giorgia De Cupertinis