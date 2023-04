Fior di Concato E Baustelle rock

Elegante, autoironico, inossidabile, Fabio Concato (nella foto) ci accompagna con le sue canzoni dal 1977, anno del suo esordio discografico.

È un "Musico ambulante", come il titolo del suo album e del suo tour che farà tappa venerdì 28 al teatro Storchi di Modena. Sarà l’occasione per riascoltare tante perle del suo repertorio, da "Domenica bestiale" a "Fiore di maggio", "Guido piano" o "Rosalina". Domani al parco di Ca’ Ranuzza a Castelfranco, 25 aprile con Dargen D’Amico e Samuel dei Subsonica. E sabato 29 il Vox di Nonantola accoglierà la data zero dell’atteso "Elvis tour" dei Baustelle: la band di Francesco Bianconi e Rachele Bastreghi torna con il nuovo album e un rock ritrovato.