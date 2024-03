’Fiorano Attiva’ sostiene Biagini

Un’altra lista civica a sostegno di Marco Biagini: a Fiorano nasce ‘Attiva Fiorano’, il cui programma, dicono i promotori, è già nel nome. "Indicativo – si legge sulla nota che annuncia l’impegno della Civica in vista della scadenza elettorale - della volontà di promuovere il coinvolgimento e la partecipazione dei cittadini alla vita e alle scelte della comunità, perché si deve governare ‘per’ ma sempre ‘con’ i cittadini, in particolare sui temi prioritari per il gruppo". Tra questi in primo luogo l’ambiente, poi le pari opportunità e l’ inclusione sociale, per dare ad ognuno una possibilità reale per realizzarsi, promozione e sostegno di istruzione e cultura, soprattutto per i giovani. Tra i punti forti del programma di ‘Fiorano Attiva’ anche la promozione di soluzioni per rendere vivo il centro del capoluogo e di lavorare per migliorare l’arredo urbano e il decoro anche in tutte le frazioni, anche attraverso forme di partecipazione da riattivare come i comitati di quartiere e le consulte delle associazioni, valorizzando le comunità locali, ovvero Fiorano, Spezzano, Nirano, Ubersetto. La lista è già attiva, fuor di metafora, su Instagram e su facebook.