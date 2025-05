Fiorano batte CDR Mutina 3-1 e si guadagna il playout

CDR MUTINA1FIORANO3

ATL CDR MUTINA: Tagliavini N., Vacondio, Ligabue (67’ Sejdiraj), Gualdi (67’ Veneri), Muratori, Andreoli (88’ Lazzaretti), Turci, Caselli, Corbelli, Teggi, Gollini. A disp. Schena, Ognibene, Ricaldone, Tagliavini A., Vignocchi, Pramarzoni. All. Paganelli.

FIORANO: Baciocchi, Bac, Balestri, Torlai, Vacondio, Wusu, Hoxha, Canalini, Neri, Guidetti (82’ Mastroleo), Bianchini (70’ Hadine). A disp. D’Arca, Ienna, Amartey, Malivojevic, Manzo, Bruno, Bruschi. All. Farolfi.

Arbitro: Trevisani di Ferrara

Reti: 37’ Hoxha, 70’ Golini, 71’ Neri, 90’ Hadine

Note: ammonito Turci

La differenza fra la capolista Cdr Mutina già promossa da un mese e il Fiorano affamato di punti per evitare la retrocessione la fanno le motivazioni e così la squadra di Farolfi sbanca il campo "Botti" e mettendo la freccia sul Colombaro, sconfitto a Fossoli dalla United Carpi, si guadagna il playout da giocare domenica sul campo proprio dei carpigiani, anche se lo svantaggio nello scontro diretti (1-2 e 2-2) costringerà i biancorossi a vincere per evitare la discesa in Prima. Al 7’ punizione di Bianchini parata da Nicolò Tagliavini, guardiano della Cdr figlio d’arte del mitico Gino Tagliavini, portiere proprio del Fiorano ai tempi della D a inizio anni 2000. Al 37’ Fiorano in vantaggio col tiro da fuori area di Hoxha. Nella ripresa al 51’ Guidetti manda fuori, poi al 65’ di testa Gollini impegna Baciocchi. Il pari al 71’ con Gollini su assist Turci. Ma subito dopo Neri in area insacca il 2-1 ospite e al 90’ Hadine entra in area e segna il definitivo tris.