Fiorano, contributi per i pasti biologici nelle mense scolastiche

Valgono circa 19mila euro i pasti biologici somministrati presso le mense scolastiche fioranesi. A tanto ammontano infatti le risorse regionali che l’Emilia Romagna attinge al Fondo nazionale per le mense scolastiche biologiche e riconoscerà al Comune di Fiorano per il terzo anno consecutivo. "Per gli alunni fioranesi – commenta l’assessore all’istruzione Luca Busani – la possibilità di iniziare già a scuola a mangiare sano e a conoscere il percorso dei cibi, dalla terra alla tavola. Un servizio di qualità che premia la salute degli alunni e l’economia delle famiglie: queste risorse infatti servono a coprire le maggiori spese sostenute dai Comuni per l’erogazione di pasti biologici, senza aumentare il costo della mensa scolastica a carico delle famiglie". Sempre nell’ottica della condivisione dei principi di sana alimentazione il Comune, in collaborazione con Cir Food S.C., ha messo a disposizione di tutte le famiglie che usufruiscono della mensa presso le scuole fioranesi una brochure nutrizionale: è infatti opinione diffusa tra gli educatori che le proposte alimentari possono avere una reale valenza educativa solo se pienamente condivise sia dalle famiglie che dalla scuola.