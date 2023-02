Fiorano, da domani il ’porta a porta’ anche nel forese

Proseguono le modifiche della raccolta rifiuti a Fiorano e Sassuolo. A Fiorano, nelle parti residenziali le raccolte porta a porta di carta e plastica sono già a regime e sono in corso di ultimazione le sostituzioni dei contenitori stradali. Nel forese, invece, le raccolte porta a porta – che in questa parte del territorio comunale riguarderanno tutte le frazioni di rifiuti – prenderanno il via lunedì. Sono in corso di ultimazione le attività informatiche che consentiranno l’utilizzo – sui dispositivi Android – delle Carte Smeraldo virtuali.