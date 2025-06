Fiorano, gli alpini festaggiano i cento anni dell’Associazione

Fervono i preparativi, a Fiorano, dove il locale Gruppo dell’Associazione Nazionale Alpini festeggerà, tra sabato e domenica, il 100mo anniversario della sua fondazione accogliendo gli alpini per l’edizione numero 81 dell’Adunata della Sezione di Modena, con una due giorni di iniziative. Un Gruppo sempre attivo, quello fioranese, "che negli anni – ha detto il capogruppo Pio Boccaleoni - ha fatto tantissime cose e che, grazie soprattutto al nostro compianto capo gruppo Luciano Pierotti, ha fatto uscire dai nostri confini il nostro simbolo e la nostra solidarietà alpina fino nel lontano Kenia".

Il programma della due giorni è già pronto, con il sabato mattina con visita al cantiere di Protezione Civile all’opera nel parco del Castello di Spezzano e consiglio direttivo presso la Sala delle Vedute. Nel pomeriggio visite guidate al Santuario, alle Salse di Nirano e al Castello di Spezzano mentre alle 18,30 in Piazza Ciro Menotti aprono gli stand gastronomici e truck food in piazza Menotti, dove, dopo la messa celebrata in Basilica alle 19, alle 20 comincia la ‘Notte verde del centenario’ con il carosello e l’esibizione della fanfara alpina di Scanzorosciate.

Domenica, invece, l’adunata: alle 10.45 inizia la sfilata con la fanfara Alpina e la Banda di Fanano, nel tragitto che si snoda per le vie della città per arrivare in Piazza Falcone e Borsellino dove, dopo gli interventi delle autorità, alla 12,15 la cerimonia si conclude con l’Ammainabandiera.